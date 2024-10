Rätsel um Luxus-Jacht "Bayesian": Foto stellt bisherige Theorie infrage

Am 19. August sank die Luxus-Jacht " Bayesian ", die dem britischen Technologie-Magnaten Mike Lynch gehörte, in einem Sturm vor der Nordküste Siziliens. Sieben Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen: Lynch, seine Tochter sowie fünf weitere Personen.

E ine Theorie beschäftigt die ganze Welt

Diese ermittelt gegen mehrere Crew-Mitglieder, gegen den Kapitän wurde gar eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung eröffnet. Dieser bestritt den Vorwurf, das Luxusschiff verlassen zu haben, während sich noch Passagiere an Bord befanden. Er sei nicht geflüchtet, er habe alles Erdenkliche unternommen, "um Passagiere und Crew zu retten", wurde der Neuseeländer von der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera zitiert.

Ab einem gewissen Punkt sei jedoch so viel Wasser in die 56 Meter lange Jacht eingedrungen, dass es unmöglich war, nach den Passagieren in den Kabinen zu suchen. Doch wie konnte es dazu kommen? Vor allem eine Theorie geistert in den Medien: Die Crew könnte eine Tür offengelassen haben. Dadurch könnte das Wasser schneller in das Boot eingedrungen sein.