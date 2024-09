"Bayesian": Überraschende Autopsieberichte der Opfer

Am 19. August sank die Luxusjacht " Bayesian ", die dem britischen Technologie-Magnaten Mike Lynch gehörte, in einem Sturm vor der Nordküste Siziliens. 7 Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen: Lynch, seine Tochter sowie 5 weitere Personen.

Die Behörden ermitteln gegen mehrere Crew-Mitglieder, gegen den Kapitän wurde eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung eröffnet. Viele Fragen rund um den Vorfall sind aber weiterhin offen. Die Autopsieberichte von vier Opfern (Jonathan Bloomer, Vorsitzender von Morgan Stanley International, Ehefrau Judy Bloomer, Anwalt Chris Morvillo sowie seine Ehefrau Neda Morvillo), die der italienischen Zeitung La Repubblica vorliegen, geben aber nun erste Antworten, was in der Nacht tatsächlich passiert ist.

Erstickt, nicht ertrunken

Es könnte sein, dass die Menschen, die in den Kabinen schliefen, vom Wasser überrascht wurden. Es könnte sein, dass sie jene Kabine aufsuchten, die am längsten vom Wasser verschont geblieben ist. Dort dürften sich Luftblasen gebildet haben, von der sich die Personen Rettung erhofften.

Doch laut den Autopsieberichten sind die untersuchten vier Opfer des Unglücks in eben diesen Luftblasen erstickt, nachdem nicht mehr genug Sauerstoff vorhanden war. Sie sind also erstickt, nicht ertrunken. Davon zeugt beispielsweise, dass sich kein Wasser in den Atemwegen befand. Experten sprechen in solchen Fällen von einem "trockenen Ertrinken".

Wie die anderen Opfer genau starben, ist noch nicht bekannt.