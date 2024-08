Gesunkene Luxusjacht "Bayesian" vor Palermo: Kapitän bestreitet Vorwürfe

Nach dem Untergang der Jacht "Bayesian" im Besitz des britischen Technologie-Magnaten Mike Lynch am 19. August ermittelt die Staatsanwaltschaft auf Sizilien auch gegen zwei Besatzungsmitglieder. Dabei handelt es sich um einen Schiffsingenieur und um einen Matrosen, denen Fahrlässigkeit vorgeworfen wird, berichteten italienische Medien.

Der 22-jährige Matrose befand sich am Deck und hätte den aufkommenden Sturm melden sollen, der das Schiff zum Sinken brachte, berichteten italienische Medien. Der Schiffsingenieur wird wiederum verdächtigt, nicht alle Seitentüren der Jacht versiegelt zu haben, weshalb beim Ausbruch des Sturms sofort eine große Menge Wasser in das Schiff eindringen konnte.

Verließ Kapitän das Schiff?

Der Kapitän der "Bayesian" bestreitet indes den Vorwurf, das Luxusschiff verlassen zu haben, während sich noch Passagiere an Bord befanden. Er sei nicht geflüchtet, er habe alles Erdenkliche unternommen, "um Passagiere und Crew zu retten", wurde der Neuseeländer von der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera (Mittwochausgabe) zitiert.

Ab einem gewissen Punkt sei jedoch so viel Wasser in die 56 Meter lange Jacht eingedrungen, dass es unmöglich war, nach den Passagieren in den Kabinen zu suchen. "Ich habe jene gerettet, die ich retten konnte", sagte der Kapitän. Bei dem Unglück kamen sieben Personen ums Leben, darunter sechs Gäste und ein Bordkoch.