Schiffsunglück vor Palermo: Reederei plant Bergung und Treibstoffabpumpung

Die am 19. August vor Palermo gesunkene Segeljacht "Bayesian" soll geborgen werden. Die Reederei "Camper & Nicholsons" arbeitet an einem Plan zur Bergung des Wracks, das 49 Meter tief am Meeresgrund liegt. Höchste Priorität habe die Entsorgung der 18.000 Liter Treibstoff in den Tanks.