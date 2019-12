Puolanka, das pessimistischste Dorf Finnlands

„Ein frohes neues Jahr“ – dies wünscht man sich nicht im finnischen Städtchen Puolanka. „Wir feiern hier ein Festival des Pessimismus’, das beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember“ so Tommi Rajala, Vorsitzender der 2006 gegründeten „Pessimistenvereinigung“ gegenüber dem KURIER. Der Ort im nördlichen Zentralfinnland sei der am meisten pessimistische in ganz Finnland.

Wer sich ihm im verschneiten Kiefernwald nähert, wird durch große Schilder gewarnt „Bald kommt Puolanka – noch hast Du Zeit umzudrehen“. Eine seltsame Werbung mit ernsten Ursachen. Das erregt Aufmerksamkeit.