Warum die Prozess-Show Heard schadete - und Depp sein Ziel erreichte

Dass die Weltöffentlichkeit bei so einem Prozess zuschauen kann, wäre in Österreich nicht möglich – „und das ist auch gut so“, sagt Rami. „Ein Gerichtsverfahren sollte nicht zur Show werden, weil das von der eigentlichen Sache abgelenkt.“

In Österreich hätten in so einer Causa auch keine Geschworenen, sondern ein Berufsrichter entschieden. Richter, die dafür ausgebildet sind, hinter die schauspielerische Fassade zu blicken, sich nicht von Sympathie oder Popularität der Akteure beeinflussen zu lassen.