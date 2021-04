Prinz Philip bekommt kein Begräbnis zweiter Klasse

Das Protokoll für das Begräbnis des Prinzgemahls ist rigoros. Der Duke of Edinburgh wird am Samstag auf Schloss Windsor ein Begräbnis, aber keine Beerdigung erhalten. Sein Sarg wird, wie berichtet, auf einer Marmorplatte im königlichen Gewölbe stehen, bis ihm die Queen dereinst nachfolgt. Erst dann wird das Paar gemeinsam zur letzten Ruhe gebettet.

In normalen Zeiten hätte Philip mit allen militärischen Ehren auf seinem letzten Weg begleitet werden müssen. Doch da die Royals derzeit zwei Nicht-Militärs in ihren vordersten Reihen haben, sprach die Protokollabteilung ein Machtwort: Prinz Andrew, der seine Funktionen wegen seiner Freundschaft zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein 2019 zurücklegen musste, darf keine Ehren-Admiralsuniform anziehen. Und auch Prinz Harry, der sich ins Privatleben verabschiedet hat und daher seiner militärischen Ehrentitel verlustig ging, muss in Zivil erscheinen.

Der neue Dresscode lautet daher: Alle Mitglieder der Familie müssen am Samstag in ziviler Trauerkleidung erscheinen, niemand darf Uniform tragen. Laut Daily Mail soll damit verhindert werden, dass auch optisch ein Riss durch die Familie geht. Denn Charles, William, Edward und Prinzessin Anne wollten, dem Anlass entsprechend, natürlich in ihren Paradeuniformen erscheinen. Auf Ausnahmen für Andrew und Harry wollte man sich nicht einlassen.