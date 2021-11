Prinz Harry: Habe am Tag vor Kapitol-Erstürmung vor Gefahren gewarnt

Der britische Prinz Harry (37) hat eigenen Angaben zufolge nur einen Tag vor dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington in einer E-Mail an Twitter-Chef Jack Dorsey vor den Gefahren durch einen Putsch gewarnt. Das sagte der Sechste in der britischen Thronfolge bei einer Online-Podiumsdiskussion zu Desinformationen im Internet am Dienstag.

Auf die Frage, ob er jemals persönlich mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg oder Twitter-Geschäftsführer Jack Dorsey gesprochen habe, antwortete Harry: "Jack und ich haben uns gegenseitig E-Mails hin- und hergeschickt vor dem 6. Januar. Ich warnte ihn davor, dass seine Plattform einen Putsch zulässt." Die E-Mail sei am Tag vor dem Sturm auf das Kapitol rausgegangen. "Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört", so der Royal weiter.