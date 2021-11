"Es ist Bettzeit. Hüpf zurück ins Bett und ich komme gleich nach dir schauen", ergänzt sie und berichtet, dass glücklicherweise auch ihre eigene Mutter anwesend sei und sich kümmern könne.

"Das war mal ein Bettzeit-Fail", sagt Ardern lachend, eine Bettzeit-Panne, und fragt: "Hat sonst noch jemand Kinder, die nach dem Bettgehen drei-, viermal flüchten?" Dann spricht sie weiter über die Corona-Regeln.

"Sorry, Leute"

Doch Neve scheint sich nicht mit der Oma begnügen zu wollen. Nach kurzer Zeit tritt sie wieder im Off auf. Ardern entschuldigt sich bei ihr, dass das Gespräch doch länger gedauert habe, und sagt dann zu ihren Zuhörern: "Sorry, Leute, aber ich werde Neve jetzt zurück ins Bett bringen." Sie habe über Corona ohnehin mitgeteilt, was mitzuteilen gewesen sei.

Neve war im Juni 2018 auf die Welt gekommen, die Premierministerin kehrte nach sechs Wochen wieder ins Amt zurück. Für Aufsehen sorgte sie wenig später, als sie Neve zur UNO-Vollversammlung in New York mitbrachte. Während sie eine Rede vor dem Plenum hielt, saß ihr Lebensgefährte Clarke Gayford mit der gemeinsamen Tochter im Publikum.