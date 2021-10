Kein magisches Ende: Neuseeland entlässt den letzten staatlichen Zauberer

"Das impliziert, dass ich langweilig und alt geworden bin, doch es gibt sonst niemanden wie mich. Die Leute mögen mich", erklärte der Zauberer dem britischen Guardian. "Es sind nur langweilige und alte Bürokraten, die mich nicht mögen."

Der Stadtrat bezeichnete den Schritt in einem Statement als "schwierige Entscheidung", der Zauberer werde aber "für immer ein Teil der Geschichte von Christchurch sein". Die Kündigung sei aber die Folge eines neuen Tourismuskonzepts, das aus Christchurch "eine lebendigere, modernere Stadt" machen wolle.

Oder, in den Worten des Zauberers: "Sie wollen ein Stadtbild zeichnen, in dem nur noch Café-Latte-schlürfende Bürokraten auf den Straßen herumlaufen."

Problematisches Frauenbild

Der gebürtige Brite besitzt einen Abschluss in Psychologie und Soziologie. Mystisch wurde es erst, als er in den Sechziger Jahren nach Australien auswanderte und begann, an der Melbourne University als unbezahlter Dozent für "Kosmologie und schamanistische Künste" zu lehren. Dort rief Brackenbury Channell auch mehrere Kunstinitiativen ins Leben und überzeugte den Direktor der Nationalgalerie in Victoria, seinen Körper als "lebendes Kunstwerk" ausstellen zu dürfen.

1974 zog der Magier schließlich weiter nach Neuseeland, wo er damit begann, auf einer Leiter am Kathedralenplatz in Christchurch zu predigen. Zunächst versuchten die Behörden noch, gegen seine Predigten vorzugehen - doch waren seine unterhaltsamen Predigten in der Gemeinde schnell so beliebt geworden, dass man ihn gewähren.

Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Zu der Wahrheit gehört aber auch, dass das Kulturgut der Zauberer-Predigten oftmals gespickt ist mit problematischen Bemerkungen gegenüber Frauen. Darauf angesprochen, erklärte er bei einem aufsehenerregenden Fernsehauftritt im April: "Ich liebe Frauen, ich vergebe ihnen die ganze Zeit. Ich habe auch noch nie eine geschlagen." Und weiter: "Man darf Frauen überhaupt nicht schlagen, denn erstens einmal bekommen sie viel zu leicht blaue Flecken. Außerdem erzählen sie ihren Freunden und Nachbarn davon - und dann gibt es Ärger."

Der Zauberer hat immer noch viele Anhänger, die ihn als Comedian und seine vielen problematischen Aussagen als Scherze ansehen. Doch er hat auch Feinde: So wurde 2003 etwa sein Holzhaus mitsamt einer gewaltigen Büchersammlung in einem Feuer zerstört. Die Behörden ermittelten lange wegen Brandstiftung, ein Täter wurde aber nie gefasst. Auch das "Wizardmobil", ein aus den Frontseiten zweier VW-Käfer zusammengebauter Wagen, wurde bei dem Feuer schwer beschädigt.

Auch ohne Gehalt will der 88-jährige, dessen öffentliche Auftritte in den letzten Jahren immer seltener wurden, als Zauberer weitermachen. Sein Zorn auf den Stadtrat äußerte sich bisher auch noch nicht in Form eines Fluches. "Ich bevorzuge es, zu segnen statt zu verfluchen", so der künftige Ex-Zauberer. "Zum Beispiel, indem ich Kindern Gesundheit und schöne Träume wünsche - und Bürokraten etwas mehr Menschlichkeit."