Servierte Familie Essen mit tödlichen Pilzen: Hobby-Köchin vor Gericht

Nach dem Tod von drei Menschen durch eine Pilzvergiftung bei einem Familienessen in Australien muss sich die Gastgeberin ab Mai in einem Mordprozess vor Gericht verantworten.

Der zuständige Richter legte den Termin für den Prozessbeginn in einer Voranhörung am Montag auf den 7. Mai fest. Die Angeklagte, die aus dem Gefängnis zugeschaltet war, trug einen blauen Sträflingsanzug und antwortete nur kurz auf eine Frage zu ihrem Rechtsbeistand.

Hochgiftige Pilze im Essen

Der 49-jährigen Erin Patterson wird Mord in drei Fällen sowie Mordversuch zur Last gelegt. Der Fall hatte im vergangenen Jahr in Australien und auch international für großes Aufsehen gesorgt, denn nur die Gastgeberin hatte das Essen unbeschadet überstanden. Drei ihrer Gäste starben, einer überlebte nur knapp. Seit November sitzt sie in Untersuchungshaft.

Die Hobby-Köchin Patterson hatte am 29. Juli 2023 für ihre Schwiegereltern Don und Gail Patterson sowie den Baptistenpastor Ian Wilkinson und dessen Frau Heather gekocht. Sie servierte ein Filet Wellington, das nach Angaben der Polizei offenbar hochgiftige Pilze enthielt.

Schon nach kurzer Zeit wiesen alle vier Gäste Symptome einer schweren Lebensmittelvergiftung auf. Nur Pastor Wilkinson überlebte, er lag jedoch fast zwei Monate im Krankenhaus.