OÖ: Mann schlief auf Couch ein und starb an CO-Vergiftung nach Brand

Laut einem Arzt starb der Mann zwischen 3 und 4 Uhr Früh durch eine CO-Vergiftung. Der Vater und ein Freund hatten seine Wohnung nach den unbeantworteten Telefonanrufen aufgesucht. Als sie bei der Wohnungstür außen leichte Rußverschmutzungen und Brandgeruch wahrnehmen, traten sie die Wohnungstür ein und fanden den Verstorbenen tot auf.

Symptome einer CO-Vergiftung

Kohlenstoffmonoxid (CO) ist ein farbloses und geruchloses Gas, das genauso schwer ist wie Luft. Bei einer schweren CO-Vergiftung erstickt der Organismus innerlich. Das Gas hat eine hohe Bindungsfähigkeit an den Blutfarbstoff Hämoglobin und verhindert laut Experten schon in geringer Konzentration den Transport von Sauerstoff. Die Symptome beginnen mit Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen.

Kohlenstoffmonoxid entsteht hauptsächlich bei der unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen. Aus diesem Grund sind verbrennungsmotorisch betriebene Geräte vorrangig für die Verwendung im Freien vorgesehen, hieß es von der Feuerwehr. Bei der Nutzung in Gebäuden ist eine ordnungsgemäße, fachmännische Abgasführung ins Freie zwingend erforderlich.