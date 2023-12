Ein Toter und zwei Schwerverletzte nach CO-Unfall in Wien

Ein Mann ist in Wien nach einem Kohlenstoffmonoxid-Unfall verstorben. Sein Sohn und dessen Freund wurden beim Versuch, den Vater zu retten, schwer verletzt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Zu dem Zwischenfall kam es am Freitagnachmittag in einem Einfamilienhaus in einer Kleingartenanlage in Wien-Floridsdorf.

Der Sohn und dessen Freund (22 und 23 Jahre alt) fanden den 54-jährigen Vater regungslos im Haus und begannen sofort mit einer Reanimation. Zugleich alarmierten die jungen Männer die Einsatzkräfte. Die Kohlenstoffmonoxid-Warngeräte der Sanitäter der Berufsrettung Wien schlugen nach dem Eintreffen sofort Alarm. Unter Atemschutz kam es daraufhin zu eine großflächigen Kontrolle des Gebäudes durch die Berufsfeuerwehr Wien. Da eine hohe CO-Konzentration nachgewiesen werden konnte, wurden alle Fenster geöffnet und ein Druckbelüftungsgerät eingesetzt.