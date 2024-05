Pfingstferien: Wo man im Urlaub billiger tankt - daheim oder im Ausland?

Wer in den Pfingstferien mit dem Auto ins Ausland reist, kann an der Tankstelle meistens sparen. Das gilt vor allem, wenn es in den Süden oder Osten geht, wie ein Blick in die aktuellen Spritpreisdaten der EU-Kommission zeigt.

In Slowenien und Kroatien zahlt sich das Tanken aus

Schaut man sich die beliebtesten Urlaubsländer der Österreicherinnen und Österreicher an, so stellt man fest, dass es das günstigste Benzin in Kroatien gibt. Pro Liter Super E5 sind dort 12 Cent weniger als in Österreich (derzeit 1,66 Euro) fällig - 1,54 Euro. Auch Diesel ist in dem Land an der Adria-Küste deutlich günstiger als hierzulande. 1,41 Euro zahlt man so für einen Liter, also 21 Cent weniger als hierzulande.

Der Gang an die Tanksäule zahlt sich auch im benachbarten Slowenien aus. Normalbenzin kostet dort 1,54 Euro pro Liter, Diesel 1,48 Euro. Die Preise, die von der slowenischen Regierung alle zwei Wochen bestimmt werden, bleiben bis Pfingstmontag, 20. Mai, gültig. Reguliert werden die Preise übrigens auch in Kroatien, diese gelten - anders als in Slowenien - auf allen Tankstellen.