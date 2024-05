Benzin erstmals seit Monaten wieder teurer als Diesel

Wer am langen Wochenende eine Reise mit dem Auto plant und noch tanken muss, sollte dies laut Berechnung des Öamtc am Feiertag tun. "Denn die Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeigt, dass es am Tag davor oder danach im Schnitt teurer war. Wer etwas länger warten kann, sollte erst am Sonntag wieder zur Tankstelle fahren, an dem es – wie auch noch am Montagvormittag – tendenziell günstiger ist."

Bei einer Reise nach Kroatien tankt man am besten entweder erst in Kroatien – oder bereits auf der Durchreise an einer Tankstelle in Slowenien. Ab heute gelten für beide Länder wieder neue staatlich festgesetzte Preise. Mit 1,41 Euro für Diesel und 1,54 Euro für Benzin in Kroatien sowie mit 1,484 Euro für Diesel und 1,541 Euro für Benzin an slowenischen Tankstellen abseits der Autobahn, tankt man in den beiden Ländern deutlich günstiger als in Österreich.