Tanken in Slowenien und Kroatien wird billiger

In Slowenien wird man ab Dienstag, dem 7. Mai, billiger tanken können. Die Regierung senkte die regulierten Spritpreise bei Tankstellen abseits der Autobahnen.

Kroatien: Diesel um 4 Cent billiger

Auch in Kroatien fallen am Dienstag die regulierten Preise, die anders als in Slowenien auf allen Tankstellen gelten. Das Benzin verbilligt sich um 2 Cent auf 1,54 Euro pro Liter. Der Dieselpreis sinkt um 4 Cent auf 1,41 Euro, wie die kroatische Regierung mitteilte.

Die Preise bleiben ebenfalls die nächsten zwei Wochen gültig.