11-jährige Mila darf nach Vergewaltigung nun doch abtreiben

Abtreibung ist in Peru nur dann legal, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist, und selbst dann wird der Zugang durch eine "ultrakonservative" Gegenreaktion blockiert, so Chávez. Auch die peruanischen Bischöfe äußersten sich laut Vatican News zu dem Fall: Man könne "ein Übel, in diesem Fall eine direkte Abtreibung“, nicht damit rechtfertigen, dass man angeblich das Wohl einer anderen Person erreichen wolle, formulieren die Bischöfe.

Es sei die "Pflicht der Gesellschaft und des Gesundheitsministeriums, das Leben von Kindern und Ungeborenen zu schützen".

Behörden suchen den Stiefvater

Die Behörden suchen nun nach Milas Stiefvater, der im Juli verhaftet, später aber aus Mangel an Beweisen freigelassen wurde. Die Entscheidung des Richters, ihn freizulassen, wurde weithin kritisiert, und Präsidentin Dina Boluarte hat seine "sofortige Festnahme" gefordert. Sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt.