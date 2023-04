Nach Höchstgerichts-Überraschung: Abtreibung wird in USA Wahlkampfthema

Pattstellung beseitigt

Untere juristische Instanzen in Texas und Louisiana hatten Mifepriston zuletzt verboten bzw. massiv eingeschränkt. Während ein anderes Gericht im liberalen Bundesstaat Washington das Gegenteil verfügte. Am Freitagabend hat der mehrheitlich konservativ tickende Supreme Court in Washington das juristische Patt überraschend beseitigt. Bis zum Abschluss von Berufungsverfahren bleibt das Mittel, mit dem in den USA über 50 % aller Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, unangetastet im Handel.

Sieg für die Demokraten

Die Folgen: Erleichterung für zigtausende Frauen, die es mittlerweile in über der Hälfte der 50 Bundesstaaten mit Abtreibungsverboten oder hohen Hürden zu tun haben. Ein temporärer Sieg für die Demokraten, die das Selbstbestimmungsrecht der Frauen hochhalten. Und eine vorläufige Niederlage für Republikaner, die den Schutz ungeborenen Lebens verlangen.