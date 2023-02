"Patient 1": Vor drei Jahren erreichte die Corona-Pandemie Europa

Vor genau drei Jahren hatte es begonnen: In einem Krankenhaus der lombardischen Provinzstadt Codogno wurde am 20. Februar "Patient 1", der erste mit dem Coronavirus infizierte Italiener, getestet. Der 38-jährige Manager war in kritischem Zustand eingeliefert worden.

Einen Tag später starb ein 78-jähriger Pensionist in Vo Euganeo bei Padua als erster Europäer an SARS-CoV-2. Italien geriet in einen Tunnel, Licht ist erst jetzt nach zwei Jahren wieder zu sehen.