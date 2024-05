Olympia-Athleten bekommen vegane Hotdogs vom Sternekoch

Das Filetstück vom Seehecht ist kräftig geräuchert und schwimmt in einer würzigen Gemüse-Bouillon mit Tapioka-Kugeln. Wieder und wieder hat Alexandre Mazzia das Rezept ausprobiert, abgewandelt, perfektioniert, um es während der Olympischen Spiele in Paris den Athleten vorzusetzen. „Für mich ist es wichtig, meine Region und ihre Spezialitäten wie eben den Seehecht vorzustellen“, sagt Mazzia, dessen Restaurant „AM“ in Marseille mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.

Er gehört zu den Spitzenköchen, die sich um die Mahlzeiten im olympischen Dorf kümmern, Rezepte ausgearbeitet haben und diese teils persönlich vor Ort zubereiten. „Es ist eine Ehre, die französische Gastronomie zu repräsentieren“, schwärmt der 48-Jährige, der selbst bis 2004 professioneller Basketballspieler war, bis er sich ganz aufs Kochen verlegte.