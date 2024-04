Finden vor Olympia in Paris tatsächlich "soziale Säuberungen" statt?

Im Vorfeld der sportlichen Großveranstaltung von 26. Juli bis 11. August haben sich mehr als 80 Vereine aus dem sozialen Bereich zusammengetan, um auf die drohenden negativen Auswirkungen auf die Schwächeren der Gesellschaft hinzuweisen. Ihnen zufolge gab es seit einem Jahr wiederholt Räumungen von Flüchtlingsunterkünften in Paris und dem Großraum, in deren Folge die bisherigen Bewohner in andere französische Regionen gebracht wurden. Das Ziel: Paris für jene Wochen, in denen die ganze Welt auf die Metropole blinkt, ein möglichst glamouröses Image zu verleihen. Befreit von der Armut, die zu ihr gehört wie die Nobel-Viertel.