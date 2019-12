Streik in Frankreich: Proteste legen Paris lahm

Bei den Gelbwesten-Krawallen im vorigen Dezember war die Fassade des Torbogens schwer beschädigt worden. Und das Schlimmste: Einer Skulptur der Marianne, Symbol der Französischen Revolution, wurde das halbe Gesicht weggeschlagen.

Das möchte man diesmal unter allen Umständen verhindern.

Doch bereits am Nachmittag kam es am Place de la République zu ersten Zusammenstößen mit der Polizei. Mehr als 9000 Menschen wurden kontrolliert, 31 festgenommen. Die Stimmung war mehr als angespannt. Auch in Nantes in Westfrankreich gab es hohes Gewaltpotenzial als schwarz gekleidete Vermummte Steine auf Polizisten warfen, diese reagierten mit Tränengas. Auch Mitglieder der "Gelbwesten" protestierten in allen Teilen des Landes.

Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Sektor befürchten, die Reformpläne könnten zu mehr Arbeitsjahren und Pensionskürzungen führen. Derzeit gehen sie mit 62 Jahren oder früher in Pension. Ein Mitarbeiter der Opel-Mutter PSA, der in Rennes in Nordfrankreich demonstrierte, sagte für viele: "Niemand kann sich vorstellen, bis 70 zu arbeiten. "

Die Pariser Verkehrsbetriebe kündigten übrigens an, ihren Streik bis mindestens Montag fortzusetzen.

Die Angestellten der Privatwirtschaft beteiligen sich nicht an dem Streik. Viele sind aufs Fahrrad umgestiegen. Auf den Straßen in der Nähe des Élysée Palastes herrschte normaler Betrieb. Geschäfte und Restaurants waren geöffnet, doch manche Ladenbesitzer schlossen ihre Läden schon bei einbrechender Dunkelheit. Aus Angst vor weiteren Gewaltausbrüchen. Der Schock über die bürgerkriegsähnlichen Unruhen im Vorjahr, als viele Auslagen demoliert wurden, sitzt tief.