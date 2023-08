Papst Franziskus betete mit Hunderttausenden im Wallfahrtsort Fatima

Papst Franziskus hat am Samstag die portugiesische Stadt Fatima besucht und in dem bedeutenden katholischen Wallfahrtsort vor beziehungsweise mit Hunderttausenden Menschen gebetet - unter anderem für den Frieden. Das Kirchenoberhaupt nutzte seine Reise zum Weltjugendtag in Lissabon für einen kurzen Abstecher in jenen Ort nördlich der Hauptstadt, in dem 1917 drei Hirtenkindern die Gottesmutter Maria mehrfach erschienen sein soll.

Maria führe die Gläubigen auch heute noch zu Jesus, sagte der Pontifex. Zuvor hatte er mit den Besuchern - darunter viele kranke Leute und Menschen mit Behinderungen - in der Erscheinungskapelle des Marienheiligtums den Rosenkranz gebetet, berichtete Kathpress. In seiner Ansprache betont der Papst demnach, dass er eine Kirche will, die für alle Menschen offen ist.