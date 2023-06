Nach Papst-OP: "Vielleicht kommt er zum Fenster der Gemelli-Klinik"

Die Gemelli-Klinik ist das akademische Lehrkrankenhaus der Katholischen Universität "Sacro Cuore" in Rom. Das Klinikum nahm seinen Dienst 1964 auf, es gilt als eines der besten Krankenhäuser Roms. Seinen Namen verdankt es dem Mediziner und Psychologen Pater Agostino Gemelli (1878-1959).



Nach dem plötzlichen Tod von Johannes Paul I. (1978) wurde im zehnten Stock der Klinik ein eigenes Appartement für Päpste reserviert. Bis dahin wurden sie im Falle einer Erkrankung im Vatikan oder am Sommersitz Castel Gandolfo medizinisch behandelt. Der "Papst-Trakt" der Klinik besteht aus einem Krankenzimmer, einer Kapelle und Räumen für die engsten Mitarbeiter und Betreuer des Kirchenoberhauptes. Die Abteilung ist nur über einen streng bewachten eigenen Aufzug zu erreichen.



Johannes Paul II. wurde am 13. Mai 1981, nach dem Attentat auf dem Petersplatz, ins Gemelli gebracht. Danach suchte er die Klinik noch mehrere Male wegen unterschiedlicher Erkrankungen und Operationen auf, bevor er am 2. April 2005 im Vatikan starb.



Papst Franziskus ist im Gemelli-Klinikum nach einer Darm-Operation. Für ihn ist es bereits die zweite OP am Verdauungstrakt innerhalb von zwei Jahren. Anfang Juli 2021 hielt sich das katholische Kirchenoberhaupt deswegen zehn Tage in Gemelli auf. Ende März des laufenden Jahres wurde er dort außerdem wegen einer Lungenentzündung behandelt.