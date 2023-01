Papst Benedikt XVI. tot: Vorbereitungen für Trauerfeier laufen

Merkel: "Bedeutendster religiöser Denker unserer Zeit"

Alt-Kanzlerin Angela Merkel nannte Benedikt „einen der streitbarsten und bedeutendsten religiösen Denker unserer Zeit“. Der britische König Charles III. hob dessen Engagement „für Frieden und Wohlwollen für alle Menschen“ hervor. US-Präsident Joe Biden meinte, Benedikt werde „als renommierter Theologe in Erinnerung bleiben, der sich ein Leben lang mit Hingabe für die Kirche einsetzte und sich dabei von seinen Prinzipien und seinem Glauben leiten ließ“.

„Die Rolle von Papst Benedikt in der modernen Kirchengeschichte war einzigartig, sein Wirken besonders in Bayern profund“, sagte Charlotte Knobloch, die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland. „Seine Spuren werden lange erkennbar sein, und er selbst wird unvergessen bleiben.“

An vielen Orten in Deutschland wurden für Benedikt Kerzen angezündet, etwa in seinem Heimatort Marktl am Inn und im Kölner Dom. Von Montag an liegt ein Kondolenzbuch in der Apostolischen Nuntiatur in Berlin aus. Trauernde könnten sich eintragen, teilte die Deutsche Bischofskonferenz am Samstag in Bonn mit.