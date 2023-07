Oppenheimer: Hindu-Verse bei Sex-Szene sorgen für Empörung in Indien

In Indien hat eine Sex-Szene des Films "Oppenheimer" bei Vertretern der hindunationalistischen Regierungspartei BJP Empörung ausgelöst. Informationsminister Anurag Thakur forderte die Entfernung der Szene, wie der indische Fernsehsender NDTV am Dienstag berichtete.

Ein anderer hochrangiger Vertreter aus Thakurs Ministerium, Uday Mahurkar, schrieb in einem offenen Brief: "Aber dies ist ein direkter Angriff auf den Glauben von einer Milliarde toleranten Hindus, es ist gar ein Krieg gegen die Hindu-Gemeinschaft und es scheint fast ein Teil einer größeren Verschwörung von Anti-Hindu-Kräften zu sein." Auf Twitter in Indien trendeten Hashtags wie #BoycottOppenheimer und #RespectHinduCulture.