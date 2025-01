Warum Europas ältester See in Gefahr ist

Der studierte Umweltingenieur, der schon als Kind gerne Pflanzen gesammelt hat, ist Leiter der u. a. von EU-Geldern finanzierten Öko-NGO Ekoturizam 2016 in und um den beliebten See und Urlaubsort Ohrid, Nordmazedonien .

„Mach die Augen zu - und genieße“, befiehlt Gjoko Zoroski einem, wenn man ihn auf seiner täglichen Feldexkursion begleitet. Als er es vormacht, nimmt sein Gesicht einen konzentrierten Ausdruck an. Ein paar Minuten lang darf niemand sprechen, nur zuhören. Die zuvor kalmierende Geräuschkulisse rückt in den Vordergrund, auf einmal sind einzelne Laute klar herauszuhören. Vögel, Insekten, Frösche - Zoroski erkennt sie, ohne sie zu sehen.

Enorme Biodiversität Dabei bildet das Gebiet mit seinen frischen Wasserquellen und artenreichen Erlenwäldern eine Region mit enormer Biodiversität: Mindestens 85 verschiedene Vogelarten gibt es hier, außerdem 40 Prozent aller mazedonischen Säugetierarten - sogar Bären halten sich regelmäßig in Belchista auf. Zoroskis Team erforscht den Sumpf und seine tierischen wie pflanzlichen Bewohner, von denen nach wie vor einige unbekannt sein dürften. Die Gruppe dokumentiert alles, verfasst Studien dazu. „Es ist das am besten erhaltene Feuchtgebiet des Landes“, weiß der 43-Jährige, der in der Region aufgewachsen ist.

© Sarah Emminger Aktivist Gjoko Zoroski © Sarah Emminger Aktivist Gjoko Zoroski

Auch der riesige - teils mazedonische, teils albanische - Ohrid-See selbst, der als ältester See Europas gilt und vor allem im Sommer als billigere Alternative zum Meer jedes Jahr Millionen von Touristen anzieht, beherbergt zahlreiche seltene Lebewesen. Ungefähr 150 davon gibt es wohl nur hier, die Ohrid-Forelle zum Beispiel. „Der Ohrid-See ist ein Theater der Evolution“, so die NGO Ohrid SOS, die sich für den Schutz des sehr tiefen Gewässers einsetzt. Gemessen an seiner Fläche gebe es laut jetzigem Wissensstand darin mehr einzigartige Spezies als in jedem anderen Binnengewässer der Erde: „Das heißt, wenn wir sie hier verlieren, haben wir sie für immer verloren.“

© Sarah Emminger Bei Touristen beliebt: Der Ohrid-See © Sarah Emminger Bei Touristen beliebt: Der Ohrid-See

"So ziemlich jede Bedrohung, die Sie nennen können" Die Gefahr, dass genau das passiert, besteht. „Ungeklärte Abwasser, illegales Bauen, Überfischung, Lärm, Luftverschmutzung, Müll - so ziemlich jede Bedrohung, die Sie nennen können, gibt es hier“, warnt die Organisation. Auch der Biodiversitätsexperte Daniel Bogner - ein Oberösterreicher, der seit acht Jahren als Berater für Umweltprojekte auf dem Westbalkan arbeitet und 2019 in die Ohrid-Region gezogen ist - sagt: „Im Sommer gibt es hier wahnsinnig viel Tourismus, die Kanalisation ist völlig veraltet, stammt aus den 1980er-Jahren. Für die vielen Boote gibt es außerdem keinen echten Hafen mit Infrastruktur, über die sie ihr Abwasser entsorgen könnten - das muss sich dringend ändern.“ Die Auswirkungen sind schon jetzt sichtbar: Das glasklare Wasser etwa wird allmählich trüber, es breiten sich immer mehr Algen aus. Ohrid SOS warnt zudem vor negativen Auswirkungen für die Tiere in und um den See, Fische und Vögel etwa. Die UNESCO überlegt nun, den See auf die Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen.

Die Politik in Nordmazedonien tut laut Ohrid-SOS-Aktivisten nur wenig, um die Situation zu verbessern - im Gegenteil. Zwar seien Pläne zum Bau einer Schnellstraße und eines Skigebiets in einem Nationalpark in der Nähe eingestellt worden, diese Megaprojekte seien jedoch „einfach schrittweise durch Massenbauten ersetzt“ worden. Beim Abwassermanagement bewege sich sehr wenig. Das Umweltministerium in Skopje hat 2021 eine Studie über die Unterschutzstellung des Ohridsees genehmigt, die auch konkrete Maßnahmen wie etwa die Verbesserung der Abwasserentsorgung oder eine Regelung des Bootsverkehrs am See fordert. Auf Basis dieser Studie hat das Umweltministerium der Regierung und dem Parlament einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der aber bis heute nicht angenommen wurde. "Sie tun so, als würden wir nicht existieren" Die Zusammenarbeit mit lokalen Behörden ist laut Ohrid SOS schwierig: „Sie tun so, als würden wir nicht existieren - außer, sie brauchen unsere Hilfe, um Schwierigkeiten mit dem UNESCO-Welterbezentrum aus dem Weg zu gehen.“ Dann würden die Behörden in der Regel „äußerst minderwertige“ Entwürfe vorlegen, welche die NGO dann „auf ein gewisses Kompetenzniveau“ korrigiere, um zumindest ein paar der Maßnahmen durchzubringen. Zur Umsetzung komme es nur selten. (Die Ohrider Stadtregierung hat auf eine Anfrage des KURIER nicht reagiert, Anm.) Aktivisten wie Gjoko Zoroski haben den Umweltschutz daher selbst in die Hände genommen. Gemeinsam mit anderen Experten, darunter der Österreicher Daniel Bogner, hat sein Team einen Antrag eingereicht, wonach der Belchista Sumpf zum Naturschutzgebiet erklärt werden soll. Das würde vor allem mehr Kontrolle bedeuten: Ranger müssten dann vor Ort etwa aufpassen, dass dort niemand mehr einfach Müll deponiert. Auch den Ohrid-See selbst hätte man gern naturgeschützt.

© Ekoturizam 2016 Das Belchista-Feuchtgebiet

Weitere Projekte beschäftigen sich mit der Frage, wie man den Tourismus in der Region nachhaltiger gestalten kann. Geführte Wanderungen, Radtouren, Vogelbeobachtungen - Zoroski hat viele Ideen. Die letzten Wochen hat er auch intensiv an einem kleinen Museum gearbeitet, das kürzlich eröffnet hat. Nicht nur soll es Besuchern Einblicke in die Artenvielfalt der Region geben, in der sie sich aufhalten. Es soll auch ein Zentrum für Studierende und Forscher werden, von denen viele im Zuge der allgemeinen Abwanderung ("Brain Drain"), oft in EU-Länder, das Land verlassen.

Es geht auch um Jobs „In der ganzen Region braucht es mehr Bewusstseinsbildung im Umweltbereich, besonders, was das Müllverhalten angeht“, sagt Daniel Bogner. Außerdem wird das volkswirtschaftliche Potenzial des Umweltschutzes seiner Ansicht nach weit unterschätzt. „Viele Leute glauben, dass ein Naturschutzgebiet alle wirtschaftlichen Aktivitäten verbietet“, sagt er. Das sei Unsinn, in Wirklichkeit gehe da sehr viel: „Die EU fördert das alles ja nicht nur, um die Tiere zu schützen. Es geht auch um die Schaffung von Arbeitsplätzen, und zwar Green Jobs - in der Forschung, im Management, in der Bildung.“

© Sarah Emminger Biodiversitätsexperte Daniel Bogner aus Oberösterreich