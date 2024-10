So schlimm steht es um Österreichs Flüsse und so kann es besser werden

Flüsse sind die Lebensadern unseres Landes: wichtig für die Artenvielfalt , bedeutend für die Landwirtschaft , wesentlich für die Energiegewinnung , gefürchtet bei Hochwasser . Doch wie ist es um sie in Österreich bestellt?

Es könnte viel besser sein, lautet die Antwort. Denn nur 14 Prozent der österreichischen Fließgewässer sind in einem sehr guten ökologischen Zustand .

Viele Flüsse und Bäche wurden in den vergangenen Jahrzehnten verbaut, begradigt, aufgestaut . Das Wasser kann nicht frei fließen. Daher verlieren etwa Fische ihren Lebensraum. 60 Prozent der heimischen Fischarten sind ohnehin als gefährdet eingestuft. Das ist nur eine der Auswirkungen. Hochwasser hat nicht genug Raum, um abzufließen.

Wie kann es besser werden?

1.000 Flusskilometer in Österreich hätten allerdings ein hohes Renaturierungspotenzial, stellt die Naturschutzorganisation WWF in einer neuen Studie fest. In jedem Bundesland finden sich Bereiche, die leicht zu renaturieren sind.