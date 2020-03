Gelangweilte Franzosen rufen Polizei: "Ein Fremder streichelt mein Pferd"

Ein Beamter der Gendarmerie im Departement Rhone berichtete von besorgten Nachfragen, ob der Müll trotz der Ausgangssperre noch nach draußen gebracht werden dürfe. Allerdings gebe es auch viele Anrufe mit ernsthaftem Hintergrund, etwa wegen häuslicher Gewalt, erzählte ein Polizist im Departement Ile-et-Vilaine.

Renaissance der Sittenwächter

Einige Franzosen rufen auch an, um ihre Nachbarn anzuschwärzen. So berichtete ein Beamter der Gendarmerie im Departement Ardeche von einem Anrufer, der sich beschwerte: "Mein Nachbar plaudert mit vielen Menschen und hält sich nicht an die Ausgangssperre."

Auch bei den Kontrollen geraten die Beamten immer wieder in absurde Situationen, wie ein Beispiel aus der nördlichen Region Picardie zeigt. Dort wurde ein Mann rund 50 Kilometer von seinem Wohnort entfernt angehalten. Zur Begründung für seinen Ausflug sagte er, er habe die französische Spezialität Cassoulet besorgen wollen.