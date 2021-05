Ölstreit in der Arktis: Norwegen legt sich mit den USA an

Mit einer Anhörung im Parlament will Berg Regierungschefin Solberg nun öffentlich mit der Klimapolitik Bidens in der Arktis konfrontieren. Das ist unangenehm für Solberg, da Norwegen als NATO-Partner auf gute Beziehungen zu den USA angewiesen ist.

Doch in der Sache bleibt die norwegische Regierung hart. „Dies sind keine Entscheidungen, die in Washington oder Brüssel getroffen werden“, sagt Tina Bru, die Öl- und Energieministerin des Landes, in dem 200.000 Arbeitsplätze an der Öl- und Gasindustrie hängen.

In Umfragen verlangt weiterhin eine Mehrheit des Landes mit rund 5,3 Millionen Einwohnern den Abbau von fossilen Brennstoffen im Meer.