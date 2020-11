Zwischen Ölförderung und Klimaschutz: Norwegens schwieriger Spagat

Umstrittene Rentabilität

Die Barentssee, deren Seegrenze 2010 zwischen Russland und Norwegen ausgehandelt wurde, verfügt durch den Einfluss des Golfstroms über eine hohe Biodiversität und große Fischbestände.

Mit der „Goliat-Plattform“ fördert Norwegen dort bereits seit 2016 Öl. Die Rentabilität der nördlichsten Förderanlage im Meer gilt bislang als umstritten.

Vergangene Woche begann hierzu eine Untersuchungskommission im Osloer Parlament ihre Arbeit, die herausfinden will, ob bei der Freigabe der Ölforderung in der Barentsee 2013 nicht etwa vom Energieministerium Fakten unterschlagen worden seien. Linke und grüne Parteien verlangen eine offene Anhörung der aktuellen Öl- und Energieministerin Tina Bru. Die Politikerin der Mitte-Rechtsregierung in Oslo, weist für die aktuelle Lizenzvergabe darauf hin, dass an der Mineralölindustrie 200.000 Arbeitsplätze hängen und dass strenge Umweltauflagen beachtet werden.