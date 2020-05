Norwegen: Rätselhafte Entführung einer Millionärsgattin

Die norwegische Polizei, die sich in diesem Kriminalfall recht zugeknöpft gibt, hat nun einen abwegigen Verdacht. Könnte es sein, dass die Millionärsgattin nach fast 50 gemeinsamen Ehejahren ihren Mann verlassen hat und ihm als späte Rache auch noch ein Verbrechen umhängen wollte? Beging sie Selbstmord? Oder fing sie ein neues Leben an?



Sicher ist, dass das Paar „eine turbulente Beziehung“ geführt hat und Anne-Elisabeth Hagen mehrmals mit ihrem Auszug gedroht hatte.



Am Tag ihres Verschwindens hat sie in der Früh noch mit einem Familienmitglied telefoniert. Als ihr Mann am Nachmittag aus seiner Firma nach Hause kam, war die Ehefrau weg.



Das eher bescheidene Haus in Fjellhamar in der Nähe von Oslo war leer. Hagen fand aber einen Erpresserbrief: Er sollte neun Millionen Euro in einer Kryptowährung überweisen, sonst würde seine Frau getötet und ein Video davon ins Netz gestellt.