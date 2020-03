Daheim bei Königs: Haakon und Mette-Marit von Norwegen posten aus der Quarantäne

Eigentlich immer ganz spannend zu wissen, wie denn die Royals so privat leben. Man stellt sich da vielleicht große, prunkvolle Räume vor - mit viel Gold und Samt.

Das Norwegische Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit gibt jetzt via Instagram intime Einblicke, wie es bei ihnen Zu Hause aussieht und wie sie ihre Tage in Quarantäne verbringen.

Und da fällt gleich auf, die beiden gehen auch viel in die Natur und versuchen den normalen Alltag so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Mette-Marit leidet ja an einer unheilbaren, chronischen Lungenfibrose und gehört damit zur Corona-Risikogruppe und muss sich besonders schützen.

"Sie macht, was wir andere auch tun. Sie versucht den Ratschlägen der Gesundheitsbehörde zu folgen", meint ihr Ehemann, Kronprinz Haakon dazu.