Niederlande: Nur noch einheitliche Zigaretten-Verpackungen

Zigaretten dürfen seit diesem Donnerstag in den Niederlanden nur noch in Einheitspackerln verkauft werden. Auf den Verpackungen in einem unattraktiven Braun-Grün dürfen nur noch der Markenname und die Art der Zigaretten in vorgegebener Schrift stehen. Darüber hinaus sind die üblichen Warnungen vor den gesundheitlichen Folgen zu sehen. Händler dürfen ihre alten Bestände noch ein Jahr lang weiter verkaufen, aber Neuware darf nur noch in der Einheitsverpackung angeboten werden.

Schreckt auch in anderen Ländern ab

Diese Art der Verpackungen gibt es nach Angaben der niederländischen Regierung in anderen Ländern schon länger, darunter in Belgien, Frankreich, Großbritannien und Norwegen. Dort hätten sie dazu beigetragen, vom Rauchen abzuschrecken.