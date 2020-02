Amsterdam will Touristen den Kauf von Cannabis verbieten

Kichernde Menschen auf Fahrrädern. Kreischende amerikanische Touristinnen. Maturareisende, die sich mit bleichen aber glücklichen Gesichtern über eine der unzähligen Brücken beugen und gebannt dem Lauf eines der unzähligen Kanäle folgen.

„I amsterdam“, steht schon in großen Lettern am Flughafen Schipol – 17 Millionen Touristen sind jährlich in der Hauptstadt der Niederlande. Für einen großen Teil gehört es dazu, sich in einen der zahlreichen Coffeeshops zu setzen und dort einem Joint zu frönen.