Neun Kinder bei Bootsunglück ums Leben gekommen

Bei einem Bootsunglück in Indien sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter neun Kinder. Das Unglück ereignete sich nach Behördenangaben am Donnerstag auf einem See im westlichen Bundesstaat Gujarat. Die Schulkinder waren auf dem Weg zu einem von ihrer Schule organisierten Picknick, als ihr Boot kenterte. Unter den Todesopfern seien neun zehnjährige Kinder und ein Lehrer, sagte ein Beamter, der an der Rettungsaktion beteiligt war.

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Am Ufer des Sees kamen Dutzende Menschen zusammen, um bei der Suche nach Überlebenden zu helfen. Insgesamt waren nach Angaben der Behörden 27 Menschen an Bord des verunglückten Bootes gewesen. Schiffsunglücke gibt es in Indien immer wieder. Meist sind sie auf mangelnde Sicherheitsvorkehrungen oder Überbelegung zurückzuführen. Im vergangenen Jahr waren mehr als 20 Menschen beim Untergang eines Kreuzfahrtschiffs im Bundesstaat Kerala gestorben.

