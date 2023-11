Neu Delhi kämpft mit kuriosen Maßnahmen gegen Mega-Smog

Mit einer ungewöhnlichen Maßnahme will die Regierung von Neu Delhi den zunehmenden Smog in der indischen Hauptstadt in den Griff zu bekommen. Ab kommender Woche sollen vorerst eine Woche lang abwechselnd jeweils an einem Tag nur Privatautos mit gerader oder ungerader Kennzeichenzahl fahren, wie Umweltminister Gopal Rai am Montag Reportern mitteilte. Über weitere Anti-Smog-Maßnahmen würde später beraten.

Diese Regel ist aber nicht neu, sondern gilt in der Hauptstadt immer dann, wenn die Luftverschmutzung besonders schlimm ist, also vor allem im Winter. Der Grund für den Winter-Smog in und um Neu Delhi: Bauern in den umliegenden Bundesstaaten verbrennen dann trotz Verbot Ernte-Reste, um schnell und kostengünstig wieder anbauen zu können. Dazu kommen die Abgase von Autos, die Industrie sowie Staub von Baustellen und Müllverbrennungen. Trotzdem sehen viele Menschen in der Hauptstadt die Luftverschmutzung nicht als großes Problem. Am kommenden Wochenende findet zudem das wichtige hinduistische Lichterfest Diwali statt, das viele Menschen trotz der Luftverschmutzung mit Feuerwerk feiern.

