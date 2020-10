Nawalny: "Nowitschok gibt es nicht im Supermarkt"

Nach seiner Vergiftung hat der Kremlgegner Alexej Nawalny in einem ersten Video-Interview seine Vorwürfe gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin bekräftigt. Seine Version sei, dass die Tat auf Anweisung Putins begangen worden sei, sagte der 44-Jährige in dem zweieinhalbstündigen Gespräch mit Russlands prominentesten Blogger Juri Dud. Das Interview wurde am Dienstag veröffentlicht.