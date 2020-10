Fall Nawalny: Kanzler Kurz fordert lückenlose Aufklärung

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fordert eine lückenlose Aufklärung im Fall des mutmaßlich vergifteten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel sagte Kurz am Donnerstag in einem Interview mit "Spiegel Online": "Ich bin der festen Überzeugung, dass es notwendig ist, diesen Anschlag vollständig aufzuklären. Da sind wir auch dankbar für die Informationen, die wir vonseiten der deutschen Behörden erhalten haben."