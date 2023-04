NASA-Projekt: So sollen Menschen einmal auf dem Mars leben

Vier kleine R├Ąume, ein Fitnessstudio und viel roter Sand - die US-Raumfahrtbeh├Ârde NASA hat ein neues Geb├Ąude vorgestellt, in dem ein Leben auf dem Mars getestet werden soll.

Ab Juni werden sich in einem ersten Schritt vier Freiwillige ein Jahr lang in einem umgebauten Hangar des NASA-Forschungszentrums f├╝r bemannte Raumfahrtprogramme in Houston einschlie├čen lassen, um das Leben auf dem Roten Planeten zu simulieren.

Bei diesem ersten Experiment soll vor allem getestet werden, wie Menschen mit einer derart langen Zeit der Isolation zurechtkommen - nur eines der vielen Probleme im Zusammenhang mit einer Mars-Mission.