Nach Pizza-Skandal: Nestlé zahlt Geschädigten Abfindung

Am 18. März 2022 hatte der Konzern seine Pizzas zurückgerufen und die beiden Produktionslinien der Pizzafabrik in Caudry geschlossen, nachdem die Fälle der Vergiftungen und Todesfälle bekannt worden waren. Am 1. April hatte die Präfektur in der dortigen Fabrik alle Aktivitäten untersagt, da die Gesundheitsbehörden einen Zusammenhang mit dem Verzehr von der Pizzen und den Krankheitsfällen festgestellt hatten.

Ein Jahr nach dem Fall kündigte Nestlé Ende März die endgültige Schließung der Fabrik in Caudry an. Diese war zuvor teilweise wieder in Betrieb genommen worden, hatte jedoch nach dem Skandal einen massiven Umsatzeinbruch verzeichnet.