Nach Amoklauf in russischer Schule: Weitere Todesopfer

Nach einem Amoklauf an einer Schule im westrussischen Ischewsk ist die Zahl der Todesopfer auf 17 gestiegen. "Nach Angaben der russische Untersuchungsbehörde sind 17 Menschen, darunter elf Kinder und sechs Erwachsene, ums Leben gekommen", meldete die russische Nachrichtenagentur Tass am späten Montagabend. Die Abteilung des Innenministeriums der Republik Udmurtien geht außerdem von mehr als 20 Verletzten aus. Außerdem tötete der Täter sich selbst, wie die Polizei mitteilte.

Anfangs war von 6 Toten und 20 Verletzten die Rede gewesen, die Zahlen wurde aber im Laufe des Montags mehrfach nach oben korrigiert. Die Ermittlungsbehörde teilte mit, dass es 24 Verletzte gebe, darunter 22 Kinder. "In Udmurtien gab es heute eine Tragödie in Ischewsk in der Schule 88", sagte Gouverneur Alexander Bretschalow kurz nach der Tat. "Es gibt Opfer unter den Kindern und Verletzte", sagte er.