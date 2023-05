Mutmaßlicher Al-Kaida-Terrorist in Belgien festgenommen

Belgische Behörden haben einen mutmaßlichen Terroristen einer Al-Kaida-Zelle festgenommen. Der Iraker soll für mehrere Bombenanschläge in der sogenannten grünen Zone in Bagdad 2009 und 2010 mitverantwortlich gewesen sein, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Brüssel mit. Durch die Anschläge seien mindestens 376 Menschen getötet und 2300 Menschen verletzt worden.