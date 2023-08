Musk: Kampf mit Zuckerberg vor historischer Kulisse in Italien

Tech-Milliard√§r Elon Musk will seinen K√§figkampf gegen Facebook-Gr√ľnder Mark Zuckerberg vor historischer Kulisse in Italien steigen lassen. Er habe mit Regierungschefin Giorgia Meloni und Kulturminister Gennaro Sangiuliano gesprochen und diese h√§tten einen "epischen Ort" f√ľr den Kampf zugesagt, schrieb Musk am Freitag bei seiner Online-Plattform Twitter (X).

Sangiuliano √§u√üerte sich daraufhin etwas zur√ľckhaltender. Er und Musk h√§tten ein "langes und freundliches Gespr√§ch" gehabt. "Wir denken dar√ľber nach, wie wir eine gro√üe Wohlt√§tigkeitsveranstaltung und eine historische Veranstaltung organisieren k√∂nnen, w√§hrend wir die St√§tten respektieren und vollst√§ndig sch√ľtzen", teilte er mit. "Sie wird nicht in Rom stattfinden", stellte er zugleich klar. Es sei auch geplant, eine gro√üe Summe, viele Millionen Euro, an zwei wichtige italienische Kinderkrankenh√§user zu spenden. Von Melonis Amtssitz in Rom gab es am Freitag zun√§chst keine Reaktion auf Musks Ank√ľndigung.

