Kampf Zuckerberg gegen Musk: "Ich bin heute bereit"

Musk schrieb wenige Stunden sp√§ter als Antwort, bei ihm stehe am Montag eine Kernspintomographie am Nacken und oberen R√ľcken an. Eine Operation k√∂nne notwendig sein, bevor ein Kampf stattfinden k√∂nne.

Er hatte schon im Juli gesagt, dass m√∂glicherweise eine Titanplatte an seiner Wirbels√§ule verst√§rkt werden m√ľsse. Er habe sich eine Verletzung zugezogen, als er die japanische Kampfsportart Sumo ausprobiert habe.