Käfigkampf zwischen Musk und Zuckerberg findet wohl doch nicht statt

Es hätte das Spektakel in Los Angeles werden sollen: Die beiden Tech-Giganten wollten ihrer Rivalitäten auf ein neues Level bringen – in Form eines Käfigkampfes. Im Streit rund um den Threads-Start forderte Elon Musk im Juni seinen Widersacher Mark Zuckerberg via Twitter zu einem MMA-Kampf heraus. Letzterer nahm an.

