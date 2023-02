Murmeltier Phil hat gesprochen: Sechs weitere Wochen Winter

Der "Groundhog Day" am 2. Februar eines jeden Jahres hat in den USA lange Tradition. Der Punxsutawney-Murmeltierklub besteht schon seit 1887. Der Brauch geht auf deutsche Einwanderer zurück, die aus dem Murmeltierverhalten Rückschlüsse für den Beginn der Aussaat ziehen wollten.

"Und täglich grüßt das Murmeltier"

Weltweit berühmt wurde die Tradition durch die Komödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" aus dem Jahr 1993 mit Bill Murray und Andie MacDowell in den Hauptrollen. Murray spielt darin einen Wettermoderatoren, der in einer Zeitschleife gefangen ist und immer wieder am "Groundhog Day" aufwacht.