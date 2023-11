Mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Mord an dem legendären US-Rapper Tupac Shakur hat ein in dem Fall angeklagtes ehemaliges Gang-Mitglied eine Beteiligung bestritten. Der heute 60-Jährige Duane "Keefe D" Davis plädierte am Donnerstag vor Gericht in Las Vegas auf nicht schuldig. Gegen ihn war im September Anklage wegen Mordes erhoben worden, obwohl er selbst nicht die tödlichen Schüsse auf den Rapper abgefeuert hatte.

Davis hatte sich in der Vergangenheit gebrüstet, der "Vor-Ort-Befehlshaber" bei dem Angriff auf Shakur und den Chef der Plattenfirma Death Row Records, Marion "Suge" Knight, gewesen zu sein. Laut im US-Bundesstaat Nevada geltendem Recht kann jeder wegen Mordes angeklagt werden, der Beihilfe zu einem Mord leistet.