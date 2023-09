Nach 27 Jahren: Mann wegen Mord an Hip-Hop-Legende Tupac Shakur verhaftet

Mit nur 25 Jahren galt Tupac Shakur, bekannt unter seinen Künstlernamen 2Pac oder Makaveli, bereits als lebende Legende des US-Hip-Hop. Der New Yorker wuchs als Sohn zweier "Black Panther"-Aktivisten in einem politischen, aber auch verarmten Haushalt auf und galt als mit seinen gesellschaftskritischen Texten als Vorreiter einer gesamten Künstlergeneration.

Bis er am 7. September 1996 in Las Vegas aus einem vorbeifahrenden Auto niedergeschossen wurde und sechs Tage später starb. Heute, 27 Jahre später, hat die Polizei von Las Vegas einen Mann im Zusammenhang mit dem Mord festgenommen.

Verhafteter soll Mord in seinen Memoiren angedeutet haben

Der Rapper war vor fast drei Jahrzehnten aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen worden. Duane "Keffe D" Davis wurde Freitag früh in Haft genommen, über die genauen Vorwürfe ist laut US-Medien nichts bekannt. Eine Anklageerhebung wird erst später am Freitag erwartet.

Shakur wurde am 7. September 1996 bei der Schießerei zunächst schwer verletzt, starb jedoch sechs Tage später im Alter von 25 Jahren in einem Krankenhaus. Der nun festgenommene Davis soll laut Medienberichten in Interviews und in seinen Memoiren "Compton Street Legend" aus dem Jahr 2019 zugegeben haben, dass er in dem Cadillac saß, aus dem die Schüsse abgegeben wurden.