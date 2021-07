Mond-Landung: Jeff Bezos setzt NASA unter Druck

Jeff Bezos ist nicht nur der reichste Mann der Welt; der umtriebige Amazon-Gründer hat sich auch der Rettung des Planeten verschrieben. Zumindest suggeriert das der offene Brief, den der 57-jährige Amerikaner am Montag, wenige Tage nach seinem Kurztrip ins All, an NASA-Chef Bill Nelson geschickt hat.

Sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin setze sich „für eine Zukunft ein, in der Millionen Menschen im Weltraum leben und arbeiten, um die Erde zu schützen“, erklärt Bezos in dem Schreiben – und unterbreitet Nelson ein kaum auszuschlagendes Angebot.